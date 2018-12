Milano: sorpreso su 91 con un etto di hashish, a casa trovano un chilo

Arrestato un giovane di 17 anni per possesso di un chilo e mezzo di hashish, nascosta nell’appartamento dove viveva con la madre a Bruzzano, quartiere a nord di Milano. Il giovane, che ha precedenti per rapina ed era per questo affidato ai servizi sociali, ha insospettito gli agenti del commissariato Comasina perché sorpreso in diverse occasioni a percorrere l’intera tratta della linea 91, autobus che utilizzava per andare a consegnare le dosi ai clienti. Non risulta vendesse a bordo, ma per accertarlo è stato seguito. Alle 23 di ieri, 8 novembre, i poliziotti diretti dal neo dirigente Antonio D'Urso lo hanno bloccato appena sceso dall'autobus e gli hanno trovato 100 grammi di hashish in tasca.

Droga nascosta in casa in una scatola nera

Per evitare la perquisizione il ragazzo ha detto di abitare a casa della nonna a Seregno, provincia di Monza e Brianza, ma una volta giunti lì l’anziana ha spiegato che da almeno due anni si era trasferito. Grazie a un precedente controllo in cui il ragazzo era stato censito a casa della madre, i poliziotti sono risaliti all’appartamento a Bruzzano dove hanno trovato nella sua camera da letto il chilo e mezzo di hashish nascosto in una scatola nera. Sequestrata anche una pistola ad aria compressa e due caschi che si ipotizza possano essere stati usati per una rapina. Nel nascondiglio, assieme a tre cellulari e bilancini di precisione, aveva 1.400 euro in contanti.