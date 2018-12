Ospitava prostitute e clienti, chiuso albergo a Mantova

Nelle sue stanze la polizia ha trovato quattro prostitute e un cliente. Per questo è scattata immediatamente l'ordinanza del Questore di chiusura per dieci giorni dell'attività. È successo in un hotel alla periferia di Mantova dove gli agenti hanno fatto irruzione durante i controlli antiprostituzione. Nelle camere sono state trovate quattro prostitute di nazionalità nigeriana, romena e brasiliana e un cliente italiano, tutti in atteggiamenti inequivocabili. Peraltro, i gestori cinesi dell'albergo, avevano omesso la registrazione dei nomi degli ospiti. La questura sta anche valutando la possibilità di denunciare i gestori dell'hotel per favoreggiamento della prostituzione.