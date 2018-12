Livigno, a casa con 10 cani: bimbo di 5 anni lasciato solo da genitori

Una notizia scuote Livigno, in provincia di Sondrio. Fuori di casa tutto il giorno per lavoro, una coppia di 40enne italiani lasciava il loro bambino di 5 anni da solo con 10 cani di grossa taglia, dei pastori bernesi, tra gli escrementi che invadevano tutta l'abitazione, anche la sua cameretta. Lo riporta Il Giorno e ha destato sconcerto tra i cittadini che si interrogano su come la situazione non fosse emersa prima. Una situazione della cui esistenza, da quanto emerso dalle indagini, tanti probabilmente sapevano. Ora il bambino, che non frequentava l'asilo, è stato affidato ai servizi sociali, mentre le procedure giudiziarie si sono attivate e i genitori rischiano la patria potestà.