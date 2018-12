Un furto da 26 mila euro è stato messo a segno nel negozio di Louis Vuitton di via Montenapoleone, nel Quadrilatero della Moda a Milano. Il colpo è stato compiuto ieri. L’allarme è stato lanciato, poco prima delle 19.30, dal vigilantes, che era stato incaricato di sorvegliare gli undici prodotti consegnati nel pomeriggio da un corriere. La merce era stata posizionata nel retro del punto vendita, in via Bagutta. I ladri hanno approfittato di un momento di distrazione della guardia giurata per portare via tutto. I carabinieri hanno avviato le indagini per risalire agli autori del colpo.