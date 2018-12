Rapina da 50mila euro in orologi, denunciate due persone a Mantova

A Mantova i carabinieri hanno denunciato per rapina due pluripregiudicati di Padova, in trasferta nella città lombarda dove, il 23 settembre scorso (ma la notizia è stata diffusa soltanto ieri), hanno rapinato un commerciante di orologi. L'uomo, residente a Reggio Emilia, aveva con sé una valigetta in cui c'erano orologi e denaro contante per un valore di 50mila euro. Due persone si sono avvicinate alla sua auto parcheggiata in una zona centrale di Mantova e, con uno stratagemma, lo hanno fatto scendere per poi impossessarsi della valigetta e far perdere le loro tracce. Nella fuga i malviventi hanno fatto cadere a terra il commerciante che tentava di fermarli. Grazie alla descrizione della vittima e ai filmati delle telecamere i carabinieri sono risaliti agli autori della rapina. Del bottino, però, nessuna traccia.