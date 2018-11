Meteo a Milano: le previsioni di oggi martedì 6 novembre

La situazione meteo in città

A Milano cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge (IL METEO), in temporaneo assorbimento nel pomeriggio. nuove deboli piogge in serata, sono previsti 34mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Allerte meteo previste: pioggia.

Le previsioni meteo nel resto della Lombardia

Insiste una circolazione depressionaria sul Mediterraneo occidentale che si avvicina al Nord Ovest. Altra giornata caratterizzata da nuvolosità diffusa e piogge deboli specie sui settori occidentali e zone montuose (PREVISIONI METEO). Non mancherà qualche pausa nelle ore centrali del giorno, quando locali occhiate di Sole non sono escluse sui settori orientali regionali. Tra sera e notte nuovo peggioramento, anche piuttosto deciso sull'angolo nord-occidentale dove sono attese piogge di moderata intensità sotto forma di rovesci anche temporaleschi. Poche le variazioni termiche, ventilazione debole orientale. La nuova settimana sarà caratterizzata dalla presenza di un’area di bassa pressione sul Mediterraneo occidentale che invierà correnti umide dai quadranti meridionali sul Nord Italia. In Lombardia condizioni di tempo perturbato almeno fino a metà settimana con occasione per piogge a più riprese. Il clima risulta nel complesso mite con valori minimi che non scendono al di sotto dei 10 gradi in pianura e massime generalmente intorno ai 15°C.

Varese: piogge e rovesci anche temporaleschi

A Varese cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in temporanea attenuazione nel pomeriggio, sono previsti 67mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2550m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest.

Lodi: temperatura massima 16°C

A Lodi cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio. nuove deboli piogge in serata, sono previsti 21mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria in Lombardia di oggi, 6 novembre, è discreta, con una media di particolato sospeso di 23 µg/m³.