Incidente sul lavoro a Livigno, trauma cranico per un operaio 52enne

Incidente sul lavoro sabato mattina in un cantiere edilizio a Livigno, in provincia di Sondrio.

Il fatto si è verificato all'interno di un un’abitazione privata in cui sono in corso alcuni interventi e lavori. Un uomo di 52 anni, originario di Bormio e residente a Valdisotto, in provincia di Sondrio, è caduto da una scala per cause ora in corso di accertamento.

Trauma cranico provocato dalla caduta

La caduta al suolo, da un’altezza di circa un metro e mezzo, ha provocato all’uomo un serio trauma cranico. Il 52enne è stato portato con l’elisoccorso all’ospedale Morelli di Sondalo, in provincia di Sondrio. Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri della Compagnia di Tirano e i tecnici dell’Ats (Agenzia di Tutela della Salute).