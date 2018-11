Resta in carcere il maestro 40enne accusato di violenza sessuale su una bambina di otto anni. Gli abusi sono avvenuti all'interno di una scuola di Valsabbia, nel Bresciano. L'uomo è stato arrestato nei giorni scorsi in flagranza di reato,il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato il fermo, tenendo in carcere il maestro che si proclama innocente. L'uomo, 40enne, insegnante in una scuola elementare è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di abusi sessuali su un’alunna di otto anni. La bambina avrebbe raccontato ai genitori di palpeggiamenti e attenzioni morbose da parte dell’insegnante, subito denunciato. L’arresto è avvenuto a scuola durante le lezioni a Valsabbia, nel Bresciano. L’uomo, che si proclama innocente, è comparso ieri davanti al Gip per l’interrogatorio di convalida, il giudice ha confermato il fermo.