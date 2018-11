Rapina in farmacia a Milano, malvivente bloccato da tre muratori

Un pregiudicato di 49 anni è stato arrestato dai carabinieri grazie all’intervento di tre muratori egiziani, intervenuti in soccorso di una farmacista che stava subendo una rapina da parte dell’uomo in un negozio di via Inganni, a Milano.

Decisivo l'intervento dei muratori

Poco prima delle 19 di giovedì sera, il 112 ha ricevuto una chiamata di emergenza: il 49enne aveva fatto irruzione nel negozio con il volto coperto da un cappuccio e uno scaldacollo. Nonostante fosse disarmato, l’uomo ha intimato alla titolare del negozio di consegnargli i contanti e di aprire la cassaforte. La donna, però, è riuscita a divincolarsi dalla presa e a scappare dalla porta sul retro. Urlando, ha attirato l’attenzione di tre muratori. Il rapinatore l’ha trascinata di nuovo all'interno del negozio, ma in quel momento sono intervenuti gli egiziani, che, entrati nel negozio, hanno incontrato il malvivente nel corridoio. La colluttazione è stata poi sedata grazie all’arrivo dei carabinieri, avvenuto pochi minuti dopo.

Numerosi precedenti penali

Gli imbianchini, due di 38 anni e uno di 34, sono tutti regolari, e hanno riportato qualche lieve contusione. Il pregiudicato, invece, aveva assunto cocaina poco prima di tentare la rapina, ed è stato trasportato al San Paolo per una tachicardia. In serata è stato dimesso. Il suo primo precedente per rapina risale a quando aveva 17 anni: da allora è stato arrestato altre 16 volte. Uscito dal carcere lo scorso 10 maggio, era attualmente un sorvegliato speciale.