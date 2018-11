Mantova, linea dura contro la prostituzione: via ai controlli in città

Operazione antiprostituzione della polizia di Stato di Mantova che, nella serata di giovedì 1 novembre, ha setacciato alcuni quartieri della città. Equipaggi della squadra Mobile, della squadra volante, dell'ufficio immigrazione e della polizia scientifica hanno setacciato le zone di periferia dove la prostituzione è più diffusa. Tre donne dell'Est europeo, sono state segnalate per un eventuale allontanamento dal territorio italiano. Altre tre verranno invece allontanate perché non in regola con i permessi di soggiorno. Nei controlli sono state identificate 33 persone, di cui 11 con precedenti penali e di polizia. Per sette extracomunitari è scattato il rigetto dell'istanza di permesso di soggiorno per mancanza dei requisiti stabiliti per legge. Ad altre quattro persone è stato applicato il foglio di via obbligatorio e per una quinta è stato emanato l'avviso orale. "La situazione venutasi a creare nel quartiere di Cittadella non è più tollerabile - afferma il questore di Mantova Paolo Sartori - Quello di ieri sera è solo l'inizio di una nuova strategia. Già la settimana prossima emanerò un'ordinanza per consentire l'identificazione dei clienti delle prostitute e l'applicazione di sanzioni di varia natura".