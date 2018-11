Milano, principio incendio al carcere di Opera: tre agenti intossicati

Tre guardie carcerarie sono rimaste intossicate in un principio d'incendio nel carcere di Opera in provincia di Milano. Secondo le prime ricostruzioni questo pomeriggio, giovedì 1 novembre, un detenuto ha cercato di dare fuoco a un materasso con un accendino all’interno del primo Reparto, sezione A. L’uomo non è riuscito nel suo intento e il principio d'incendio è stato domato, ma l’intenso fumo prodotto ha intossicato i tre agenti della penitenziaria giunti subito nella cella per spegnere il fuoco. Due guardie, 26 e 29 anni, sono state trasportate in codice verde all’ospedale San Paolo di Milano, mentre il terzo collega di 29 anni è stato portato al Niguarda in codice giallo. Il detenuto è rimasto illeso.