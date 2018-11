La situazione meteo in città

A Milano oggi il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, che si attenueranno nel corso del pomeriggio. In serata non sono previste precipitazioni. Durante la giornata, la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 12°C. In mattinata, i venti saranno moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio saranno assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

Le previsioni meteo nel resto della Lombardia

La perturbazione, che ieri è arrivata sulla regione, transita oggi in Lombardia determinando una giornata perturbata con piogge diffuse. I fenomeni si attenueranno gradualmente dalla sera, a partire dalle pianure sud-occidentali. È prevista neve sulle Alpi oltre i 1800-2000 metri. Le temperature rimangono stazionarie o in lieve rialzo. Venti moderati soffieranno da Est.

Bergamo: rovesci in attenuazione nel pomeriggio

La situazione meteorologica non si discosta molto per la città di Bergamo. In mattinata sono previste piogge e rovesci anche temporaleschi, che andranno ad attenuarsi nel pomeriggio per cessare poi in serata. Durante la giornata odierna, la temperatura massima sarà di 14°C, la minima di 11°C. I venti soffieranno deboli.

Mantova: cieli molto nuvolosi

A Mantova le piogge saranno deboli nell’arco della mattina e andranno ad esaurirsi nel corso della giornata. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 12°C. I venti saranno al mattino moderati e al pomeriggio deboli.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria anche per la giornata di oggi, giovedì 1 novembre, risulta discreta nelle città lombarde.