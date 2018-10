Turate, lite fra due uomini: un fermo per tentato omicidio

Un albanese di 37 anni è stato messo in stato di fermo dai carabinieri di Turate, in provincia di Como, con l'accusa di tentato omicidio. L'uomo, secondo i militari, avrebbe ferito a coltellate un connazionale dopo un violento litigio. L'aggressione è avvenuta nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 ottobre, per strada, in via Roma a Turate. La vittima, 36 anni, è stata trovata a terra con ferite alla gola e al torace. Grazie alla descrizione fornita da alcuni testimoni, i carabinieri sono risaliti al presunto autore, come la vittima, immigrato irregolare. L'indagato aveva ancora addosso gli abiti sporchi di sangue.