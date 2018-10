Neofascisti insultano e minacciano il giornalista Paolo Berizzi

"Per l'ennesima volta gruppi neofascisti hanno minacciato Paolo Berizzi, giornalista di Repubblica finito da tempo nel mirino per aver 'osato' tracciare la mappa delle loro attività e dei loro proclami contro la Costituzione e la legalità repubblicana". A denunciarlo, in una nota, sono la Federazione nazionale della stampa e l'Associazione lombarda dei giornalisti. "Questa mattina - spiegano Fnsi e Alg - Paolo Berizzi ha trovato scritte minacciose e offensive dentro il portone della casa dove abita con la sua famiglia. Nei mesi scorsi erano apparsi striscioni e volantini contenenti minacce. La presentazione del suo libro NazItalia è stata più volte interrotta dagli squadristi. Dal momento che i nomi dei mandanti sono noti da tempo è ora giunto il momento di identificarli e fermarli, prima che osino andare oltre. Berizzi e la sua famiglia hanno diritto a una vigilanza accurata e adeguata al livello delle reiterate provocazioni. La Federazione nazionale della Stampa italiana e l'Associazione Lombarda dei Giornalisti saranno accanto a Paolo Berizzi in tutte le iniziative che intenderà promuovere e in qualsiasi sede, tribunali compresi".