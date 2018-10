Milano, rapina una farmacia: ladro fermato da ex poliziotto 70enne

Un uomo di 59 anni è stato bloccato da un ex poliziotto della Squadra mobile in pensione dopo aver rapinato una farmacia a Milano. L’episodio è accaduto nella serata di lunedì 29 ottobre, in via Ruggero di Lauria. Il ladro, con precedenti, si è fatto consegnare 200 euro dal dipendente dell’attività commerciale ed è poi scappato in strada, dove però si è imbattuto nell’agente 70enne, che ha messo fine alla sua fuga. L’ex poliziotto è infatti riuscito a spingerlo per terra e lo ha bloccato, assieme a due militari dell’esercito, in servizio in quella zona, fino a quando è arrivata la volante.