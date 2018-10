Varese, tre ciclisti investiti a Cassano Magnago: uno è grave

Investiti da un’auto mentre si recano a lavoro in bicicletta. Tre uomini, originari del Bangladesh, sono stati travolti da un’auto intorno alle otto e mezza di stamattina, 29 ottobre, a Cassano Magnago in provincia di Varese. In seguito all’incidente l’investitore si è fermato. Uno dei tre è stato portato in gravi condizioni all’ospedale di Legnano in provincia di Milano, mentre gli altri due hanno riportato ferite lievi. Sono in corso gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente.