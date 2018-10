Faceva prostituire una connazionale, denunciata una donna cinese

Una 60enne cinese residente a Milano è stata denunciata dai carabinieri per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione e favoreggiamento della permanenza di clandestini sul territorio nazionale. A Busto Arsizio, in provincia di Varese, i carabinieri hanno scoperto e sequestrato un appartamento dove la donna faceva prostituire una connazionale 48enne, senza permesso di soggiorno in regola. Per procacciare clienti la 60enne pubblicava annunci sui quotidiani locali e sul web, con tanto di indirizzo, poi teneva per sé una consistente fetta dei guadagni della sua connazionale.