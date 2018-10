Pavia, scappa dai carabinieri e si schianta con furgone a Cilavegna

Per scappare dai carabinieri si è schiantato contro un furgone a Cilavegna in provincia di Pavia. È ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Novara l’uomo di 30 anni che per sfuggire a un controllo antidroga non si è fermato all’alt imposto dai carabinieri. In ospedale gli sono stati riscontrati la frattura dello sterno, un trauma cranico, altre ferite e la positività alla cocaina. Il giovane di Vigevano è stato denunciato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. Inoltre è stato anche sanzionato per violazione delle norme del codice della strada.

La vicenda

L’uomo non si è fermato all’alt dei carabinieri, i quali stavano effettuando un controllo nelle campagne fuori dall'abitato di Cilavegna, una zona considerata luogo di spaccio frequentato da diversi studenti. Per scappare ha imbucato una strada di campagna, ma i carabinieri lo hanno intercettato all’ingresso del centro abitato. Il giovane ha provato a invertire la marcia, invadendo un marciapiede. Poi ha oltrepassato un semaforo, in quel momento rosso, e si è scontrato contro un furgone, guidato da un autista di 37 anni di Cuggiono, provincia di Milano, proveniente da Parona e diretto a Gravellona.