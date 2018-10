Brescia, praticava agopuntura abusivamente: denunciata

Denunciata dalla Guardia di Finanza di Brescia una donna coreana che svolgeva attività di agopuntura senza essere in possesso di certificazioni valide. La donna, infatti, aveva svolto dei corsi all’estero e aveva conseguito una laurea privata, non valida, però, in Italia. E’ stata denunciata per esercizio abusivo della professione.

Le Fiamme Gialle sono risalite a lei individuando il suo giro di clientela. In seguito a una perquisizione a casa della donna, è stato scoperto un ambulatorio sprovvisto dei dispositivi di sterilizzazione ma con attrezzature e medicinali. Sono stati quindi sequestrati strumenti di vario genere, farmaci e materiale a uso medico.