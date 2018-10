Incendi, distrutto ristorante cinese nella Bergamasca

Un ristorante cinese, il ‘Drago d’oro’, situato sulla strada statale Briantea, a Ponte San Pietro in provincia di Bergamo, ha preso fuoco la scorsa notte. Le fiamme sono divampate attorno alle ore 4.30 di venerdì 26 ottobre. I Vigili del Fuoco di Bergamo e Dalmine sono intervenuti per domare l'incendio, ma l’interno del locale è stato completamente distrutto: il fuoco è stato spento alla fine di un intervento durato tre ore. Non ci sono vittime, salvo una donna che è rimasta ferita in modo lieve. Restano da chiarire le cause dell’incendio. Stando alle prime ricostruzioni, a scatenare le fiamme potrebbe essere stato un corto circuito di un frigorifero nella cucina del locale.