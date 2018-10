Brescia, abusi sulla figlia minore e su amici: condannato

Un uomo di 47 anni, padre di una ragazza adolescente, è stato condannato in primo grado dal tribunale di Brescia a 7 anni e 4 mesi per due episodi di abusi su minori e quattro casi di spaccio di droga. L’uomo, residente in provincia di Brescia, era stato accusato dalla figlia e dagli amici della ragazzina. “Ci faceva bere e fumare e poi ci portava in camera da letto”, era stato il racconto delle vittime che all’epoca dei fatti avevano tra i 14 e i 15 anni. Il 47enne è stato assolto da altri due episodi di violenze sessuali su minore, dall’accusa di maltrattamenti nei confronti della figlia e prosciolto per mancanza di querela un’altra accusa ancora di violenza sessuale a carico di una maggiorenne.