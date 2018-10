Possesso di droga: arrestati nel Bresciano un 50enne e un 53enne

I carabinieri hanno arrestato due bresciani trovati in possesso di droga. Nella casa di un 50enne di Brandico, in provincia di Brescia, i carabinieri hanno trovato 14 chili di hashish, 150 grammi di cocaina e 160 grammi di marijuana, accatastati in un nascondiglio ricavato in una parete. L’uomo, il cui arresto è stato convalidato, è stato trovato in possesso anche di due armi.

Un altro uomo, un 53enne originario di Travagliato, è finito in carcere, dopo essere stato trovato in possesso di 40 grammi di hashish, circa 30 di marijuana e 20 di cocaina. Oltre alla droga, il 53enne era anche in possesso di 12mila euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio.