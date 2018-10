Morte della pensionata a Rho, i figli si costituiscono parte civile

Si è tenuto oggi, mercoledì 24 ottobre, in Corte d’Assise il processo nei confronti del 53enne Renato Modugno, accusato di aver ucciso Antonietta Migliorati, 73 anni, sua vicina di casa e residente a Rho. I figli si sono costituiti parte civile nel processo.

La tesi dell'accusa

Secondo l’accusa, rappresentata dal pm Maria Letizia Mocciaro, lo scorso 17 agosto Renato Modugno sarebbe penetrato nella casa dell’anziana, in via Belvedere, a Rho, e l'avrebbe uccisa a coltellate per sottrarle pochi grammi di oro (la fede, un orologio, una collanina e un solo orecchino) e dei soldi in contanti.

I carabinieri che hanno condotto le indagini hanno identificato il presunto assassino ricostruendone i movimenti all’ora del delitto all’interno del palazzo dove risiedeva la donna. A incastrare Modugno sarebbero state le tracce biologiche trovate sul corpo della donna dagli specialisti del Ris. L’imputato ha dei precedenti per furto e rapina risalenti alla metà degli anni Ottanta.

Si sospetta la presenza di un complice

Marco Del Vecchio, Gip di Milano, nell’ordinanza di custodia cautelare ha fatto riferimento alla "presenza di un complice nella commissione dell'azione criminosa, circostanza confermata dall'esito delle analisi genetiche le quali hanno accertato anche la presenza di tracce genetiche eterologhe (...) riconducibili a due soggetti diversi di sesso maschile".

I giudici della prima sezione penale della Corte, presieduta da Ilio Mannucci Pacini, hanno aggiornato l’udienza al prossimo 7 novembre per il conferimento dell’incarico al perito per la trascrizione delle intercettazioni telefoniche. L’istruttoria inizierà il prossimo 26 novembre con la convocazione dei testi, mentre sono state fissate altre due udienze per il 5 e 19 dicembre 2019.