Milano, incendio in un appartamento a Novate Milanese: nessun ferito

Nel pomeriggio di oggi 24 ottobre è divampato un incendio in un appartamento al terzo piano di un palazzo a Novate Milanese, in provincia di Milano, in via Campo dei Fiori. Si tratta del secondo incendio nel giro di qualche giorno che interessa Novate, dopo quello occorso il 15 ottobre in un deposito rifiuti.

Il rogo, che secondo alcuni accertamenti sarebbe divampato per cause accidentali, è circoscritto al solo appartamento interessato, ma ha prodotto una colonna di fumo che ha invaso le scale del condominio. I vigili del fuoco hanno perciò evacuato alcuni condomini, ma non si registrano feriti o intossicati. I pompieri hanno già domato il rogo del tutto. Sul posto sono stati inviati i carabinieri e la polizia locale di Novate.