Incendi, strade chiuse nella Bergamasca. Fiamme anche in Valsassina

Un vasto incendio sta interessando da qualche ora la zona di Stezzano e Zanica, a sud di Bergamo: a bruciare sono delle sterpaglie, ma la colonna di fumo, complice anche il vento di queste ore, è visibile da chilometri di distanza. Le forze dell’ordine hanno chiuso l’ex statale 42 in direzione di Bergamo, mentre la tangenziale sud della città è chiusa per un tratto tra Stezzano e Comun Nuovo in entrambe le direzioni, per la presenza del fumo. L’incendio presenta più focolai in diversi punti. Decine le squadre di vigili del fuoco impegnate.

Fiamme anche in Alta Valsassina, Lecco

Un incendio di vaste dimensioni si è sviluppato anche sulle pendici del Monte Muggio, in Alta Valsassina, provincia di Lecco, in corrispondenza dei Comuni di Vendrogno e Casargo. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco di Bellano e Lecco. Le fiamme si stanno avvicinando a un centro abitato, Inesio, frazione di Vendrogno. Il forte vento che sta soffiando sulla zona ha agevolato l'espandersi delle aree incendiate. A causa di tali condizioni meteo, inoltre, un surfista 53enne in difficoltà è stato soccorso e recuperato dai pompieri.

Data ultima modifica 24 ottobre 2018 ore 16:54