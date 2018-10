Cesano Boscone, 13enne investito da un'automobile davanti alla scuola

Un ragazzo di 13 anni è stato investito da un'auto mentre attraversava la strada davanti a una scuola di Cesano Boscone, in provincia di Milano, in via Amerigo Vespucci.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 16. L’automobilista che ha travolto il ragazzo si è subito fermato per prestare i primi soccorsi. L'uomo, di 72 anni, ha detto alle forze dell'ordine di non aver visto il ragazzino, perché momentaneamente abbagliato dal sole. Secondo quanto riferito, al momento dell'impatto il giovane era in sella a una bicicletta e stava attraversando la strada sulle strisce pedonali.

All’arrivo dell’ambulanza era cosciente. Il 13enne è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale San Carlo, dove è stato sottoposto a una tac, poiché i medici sospettano un lieve sfondamento della teca cranica. Le ferite alla testa risultano gravi, ma il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita. Intanto, i carabinieri sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e per stabilire le eventuali responsabilità.

