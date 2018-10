Lecco, danneggia sala operatoria dell’ospedale: denunciato 38enne

Ha dormito su una barella, ha imbrattato i muri e ha danneggiato la sala operatoria di neurochirurgia dell’ospedale Manzoni di Lecco. Un 38enne, residente a Erba, in provincia di Como, è stato scoperto dagli agenti della polizia di Stato ed è stato denunciato. La denuncia è scattata per i reati di interruzione di pubblico servizio, avendo determinato il rinvio degli interventi che erano stati programmati nella sala operatoria, per deturpamento e per imbrattamento di alcuni locali. Nei suoi confronti, il questore di Lecco, Filippo Guglielmino, ha anche firmato il Daspo. Il provvedimento impedisce all’uomo di rimettere piede nella città lecchese per i prossimi tre anni. Gli agenti hanno scoperto il 38enne mentre dormiva sulla barella. L’uomo, prima, aveva espletato i suoi bisogni all’interno della sala operatoria.