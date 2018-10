Un 50enne cinese è stato fermato con l'accusa di violenza sessuale dalla polizia di Stato, per aver aggredito una 14enne. L'episodio è avvenuto lunedì 22 ottobre, in stazione a Busto Arsizio, in provincia di Varese. A chiedere l'intervento della pattuglia, dopo aver sentito la ragazzina gridare, sono stati alcuni pendolari. Secondo quanto è stato ricostruito, la giovane era seduta nella sala d'aspetto in attesa del treno che l'avrebbe riportata a casa dopo la scuola, quando l'uomo l'ha avvicinata. Secondo il racconto della ragazza, l'uomo si sarebbe seduto accanto a lei, le avrebbe fatto proposte sessualmente esplicite e poi l'avrebbe palpeggiata. Terrorizzata e in lacrime l'adolescente ha chiesto aiuto e alcuni viaggiatori sono intervenuti impedendo al 50enne di fuggire. L'uomo è stato portato in carcere a Busto Arsizio.