Sondrio, ubriaco al volante: l’accusato resta in carcere

Resta in carcere il 38enne serbo Mirza Trokic, interrogato stamattina dopo essere stato arrestato per omicidio stradale dalla Polstrada nella notte fra venerdì 19 e sabato 20 ottobre per avere travolto e ucciso, ubriaco al volante, il 18enne Daniele Bertolini di Buglio in Monte (Sondrio). Il ragazzo, in sella al suo motorino, stava percorrendo la statale 38 dello Stelvio per tornare a casa dopo una serata trascorsa con gli amici. Oggi l’indagato ha raccontato che quella sera non si è accorto della presenza sulla strada del giovane in motorino.