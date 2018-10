Pavia, uomo ferito alla testa a Vigevano è in prognosi riservata

Sono in corso le indagini sul misterioso ferimento di un ecuadoriano di 40 anni, avvenuto a Vigevano ieri mattina, domenica 21 ottobre. L’uomo, che era in stato di ebbrezza, è stato soccorso in corso Torino mentre perdeva sangue per una ferita alla testa. Abita a Volterrano, in provincia di Pavia, e ha alle spalle alcuni precedenti penali.

Dopo l’arrivo dei soccorsi, il 40enne è stato ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Niguarda di Milano.

Non si esclude ipotesi di un'aggressione

Secondo gli accertamenti condotti dagli investigatori, l’uomo avrebbe passato la notte tra sabato e domenica in un locale della zona. Rimane da stabilire la causa della profonda ferita riportata sulla fronte: potrebbe essere stata originata da una caduta, ma non è stata esclusa l’ipotesi di un’aggressione.