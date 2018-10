Marcello Battaglia, narcotrafficante ritenuto il promotore di un sodalizio criminale attivo in Lombardia e dedito all’importazione di ingenti quantitativi di cocaina, è stato arrestato nella Repubblica Domenicana. L’uomo, 75 anni, era destinatario di un provvedimento del 2017 per l’esecuzione di pene complessive per 16 anni, 10 mesi e 23 giorni di reclusione, oltre alla multa di 98mila per traffico internazionale di stupefacenti ed evasione. Battaglia è stato individuato e fermato a El Vigiador, nella provincia di Montecristo: il narcotrafficante gestiva traffici di cocaina verso l’Italia, in particolare verso le provincie di Milano, Monza e Como. Oggi il suo rientro in Italia, scortato dallo Sco e dalla polizia dominicana.