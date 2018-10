Milano, pregiudicato ubriaco aggredisce i carabinieri: arrestato

Un uomo in evidente stato d'ebbrezza, all'esterno della stazione Centrale di Milano, ha litigato con un altro automobilista cercando di aggredirlo, all'arrivo dei carabinieri si è scagliato contro i militari. La colluttazione è avvenuta nella serata di domenica 21 ottobre in piazza Duca D'Aosta ed è finita con le manette ai polsi dell'aggressore. L'uomo, un algerino di 49 anni, irregolare, con precedenti e senza occupazione, ha litigato con il conducente di un'altra vettura, per futili questioni di viabilità, e ha cominciato a minacciarlo prendendo a pugni la sua auto fino a quando non sono intervenuti i carabinieri. L'uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.