Un sacerdote, don Graziano Bertolotti, di 78 anni, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Primaluna, centro della Valsassina in provincia di Lecco. L’incidente, uno scontro tra due auto, è avvenuto nella tarda mattinata lungo la Provinciale valligiana, in frazione Cortabbio. Secondo i primi accertamenti, due Fiat Panda si sono scontrate frontalmente e l’auto del religioso si è ribaltata. Ferito anche un pensionato di 82 anni, ma in maniera non grave. È stato mobilitato per i soccorsi anche un elicottero dell’Areu di Bergamo.

Chi era la vittima

Originario di Castronno, in provincia di Varese, don Graziano Bertolotti è stato ordinato sacerdote nel giugno del 1966 nel Duomo di Milano. Ha ricoperto incarichi nelle parrocchie varesine di Laveno Mombello, Gornate Superiore e Vergiate. Nel 2010 è stato destinato a Primaluna e negli ultimi anni era vicario parrocchiale a Introbio, in provincia di Lecco.