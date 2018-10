Milano, ciclista si scontra con un mezzo dell'esercito: è grave

Un ciclista di 34 anni ha urtato un blindato dell'esercito che lo stava sorpassando cadendo rovinosamente, l'uomo è ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano in gravi condizioni. Il tragico incidente è avvenuto nelle prime ore della mattina di domenica 21 ottobre. Secondo la ricostruzione degli agenti della polizia locale, in via Imbonati, nella periferia Nord di Milano, il mezzo dell'esercito ha correttamente sorpassato il ciclista che ha perso il controllo della bicicletta e ha sbattuto contro il mezzo cadendo rovinosamente a terra. Soccorso dai militari e dagli operatori del 118 è stato trasportato in ospedale in codice rosso.