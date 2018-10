Pavia, motociclista muore in un incidente stradale a Voghera

Un uomo di 42 anni è morto a Voghera, provincia di Pavia, in seguito a un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio, 20 ottobre, poco dopo le 14. Il motociclista si è scontrato frontalmente con un’automobile condotta da una donna di 44 anni. Ancora da accertare le cause dello scontro. L’impatto tra la vettura e la moto è stato molto violento. L’uomo, sbalzato dalla sella della moto, è caduto sull’asfalto: quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto il motociclista era già deceduto. Lievemente ferita anche la conducente dell’auto. L'incidente è avvenuto in una zona periferica di Voghera, lungo la strada Oriolo. Sono in corso gli accertamenti da parte della polizia locale di Voghera per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.