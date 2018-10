Milano, ruba zaino da bagagliaio bus, inseguito da passeggeri

Arrestato a Milano dai carabinieri un pregiudicato kosovaro di 44 dopo aver rubato uno zaino da un autobus di linea, all’angolo tra via Filzi e via Lazzaroni, vicino alla stazione centrale. Alle 15 di ieri, venerdì 19 ottobre, è riuscito ad approfittare della distrazione del conducente del mezzo per sottrarre la borsa di un passeggero dal bagagliaio. Durante il furto, il proprietario, un uomo di 57 anni, era seduto a bordo dell’autobus. Il kosovaro è stato però notato da altre persone, che lo hanno inseguito per un breve tratto, prima dell’intervento dei carabinieri in servizio in zona.

I militari lo hanno bloccato e hanno restituito lo zaino al passeggero dell’autobus.