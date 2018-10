Incendi a Milano, il Comune: “Da oggi finestre aperte”

Da oggi, sabato 20 ottobre, finestre aperte nelle aree vicine al rogo di via Chiasserini: lo rende noto il Comune di Milano attraverso la sua pagina Facebook, citando Ats in merito alla possibilità di arieggiare gli ambienti senza rischi per la salute. I cittadini possono riprendere inoltre a sostare e svolgere le loro normali attività all’aperto, senza incorrere in disagi.

Cautela nella preparazione dei cibi

Resta valida, invece, l’avvertenza che concerne chi coltiva o acquista ortaggi provenienti dalle zone limitrofe all’incendio: “lavare accuratamente i vegetali coltivati all’aperto, prima del consumo”, ricorda Ats.

Le analisi sulla qualità dell'aria

Per quanto riguarda la concentrazione di diossine nell’aria, le attività di monitoraggio proseguiranno almeno fino a lunedì 22 ottobre, presso la scuola di via De Castelli e la caserma dei Carabinieri. Il rogo, intanto, è stato completamente spento nel pomeriggio di ieri, venerdì 19 ottobre. La struttura in cui erano ammassati i rifiuti andati a fuoco, inoltre, è stata abbattuta.