Autista di scuola bus a processo per molestie a una 12enne a Cremona

Un autista di scuolabus, successivamente sospeso dal Comune nei dintorni di Crema, in provincia di Cremona, per il quale lavorava, è imputato di violenza sessuale aggravata. L’uomo è sposato ed è padre di una bambina. Ad accusarlo è una ragazzina di 12 anni all’epoca dei fatti, tra l’ottobre e il dicembre del 2016, studentessa alle medie. Oggi l’uomo è comparso davanti al giudice del tribunale di Cremona. “Non le ho mai fatto avances. Non sapevo neanche chi fosse e quando me l’hanno indicata, dicendomi che mi accusava, ho collegato. Ma guarda te, quindici giorni prima l’avevo rimproverata perché l’ho vista fumare. Io non sono neanche sceso dal pulmino, lei era vicino alla sua bicicletta. Mi ricordo di averle detto ma buttala via”, si è difeso.