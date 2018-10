Sequestrato "Il Cinemino" di Milano per violazione norme sicurezza

E' stato disposto il sequestro preventivo per violazioni in materia sicurezza de "Il Cinemino", il circolo in via Seneca 6 a Milano.

Il personale della squadra amministrativa della polizia e dei vigili del fuoco si è presentato mercoledì presso i locali dell'associazione "SeiSeneca", che ospita un bar e un cinema con 75 posti.

"L'associazione al circolo avveniva in maniera indiscriminata, previa compilazione di una domanda di associazione e dietro il pagamento di due distinte somme di denaro - si legge in una nota della questura -. La prima quantificata in tre euro per il rilascio della tessera associativa, la seconda in 5 euro per il biglietto d'accesso alla sala cinema. Inoltre è stato appurato che la gestione del circolo era di tipo imprenditoriale".

Le violazioni riguardano la sicurezza antincendio e sui luoghi di lavoro, in particolare la presenza di bottiglie di alcolici e materiale infiammabile su alcuni scaffali accanto alla sala e un'unica uscita di sicurezza dotata di porta con apertura "controesodo".