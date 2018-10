Bergamo, perdita da bombola del gas causa incendio: palazzo evacuato

Un incendio è divampato, questo pomeriggio, alle 17.30, in un palazzo a Cenate Sotto, in provincia di Bergamo, a causa della perdita di una bombola del gas. Le fiamme sono scoppiate al terzo piano dell’edificio, che si trova in via Nazionale, e hanno costretto gli inquilini ad abbandonare le loro case. L’incendio è rimasto contenuto e non ha provocato nessun ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, oltre ad evacuare lo stabile, hanno chiuso l’antistante statale 42 per un tratto di circa 400 metri. La chiusura della strada, vista l’ora di punta e l’alto numero di automobili che vi transitano, ha causato lunghe code.