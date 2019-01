Varese, donna investita su strisce pedonali: muore 60enne

È morta questa mattina la donna che è stata investita da un’auto a Varese. La vittima è una italiana di 60 anni. Da quanto emerso, la donna stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stata travolta da una vettura che sopraggiungeva. La 60enne è stata trasportata in gravissime condizioni al pronto soccorso dell’ospedale di Circolo di Varese. I medici le hanno prestato tutte le cure necessarie ma nonostante i tentativi messi in atto dagli operatori sanitari per salvarle la vita, la donna non c’è l’ha fatta ed è deceduta in mattinata. Le indagini sono state affidate alla polizia locale.