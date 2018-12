Causano incidente e fuggono a piedi, grave motociclista nel Bergamasco

Hanno tentato un sorpasso pericoloso, causando un incidente nel quale è rimasto gravemente ferito un motociclista di 24 anni. I responsabili, due uomini e una donna, si sarebbero poi dati alla fuga.

Il fatto è accaduto alle 15 di giovedì 18 ottobre a Calcio, nella bassa Bergamasca, sulla strada che porta a Covo. Da una prima ricostruzione pare che un'auto abbia una manovra rischiosa in curva, colpendo il motociclista sulla sinistra.

La vettura è finita contro la recinzione di una cascina e i tre si sono dileguati a piedi. L'unica persona ad essere stata rintracciata è la donna, che al momento si trova in caserma. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso del 118, con il quale il giovane è stato trasferito all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in prognosi riservata.

In volo anche l'elicottero dei carabinieri per cercare i due uomini in fuga.