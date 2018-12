Milano, incendio in palazzo Quarto Oggiaro: evacuati e intossicati

Fiamme in un palazzo di nove piani in via Vittani 5, Milano, in zona Quarto Oggiaro. Il posto è poco lontano da via Chiasserini, dove la sera del 14 ottobre un deposito di rifiuti è andato a fuoco.

Il rogo sarebbe divampato al sesto piano dell'edificio. Al momento non risultano esserci feriti, ma quattro persone sono state intossicate, in maniera comunque non grave. I Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto, stanno procedendo ad evacuare lo stabile. Sono presenti anche gli uomini della protezone civile e la polizia. Ancora da accertare le cause scatenanti.

Due famiglie ospitate dal Comune

Le due famiglie che non possono fare rientro nei propri appartamenti verranno ospitate dal Comune di Milano in un albergo convenzionato.

Gli alloggi inagibili sono quello al sesto piano, da dove l'incendio è divampato per cause ancora da accertare, e quello al piano superiore. Gli inquilini saranno ospitati presso la struttura nell'attesa che si rendano disponibili altri alloggi.

Tutti gli altri inquilini dell'edificio sono invece rientrati nelle proprie case appena concluse le operazioni di spegnimento dell'incendio.

Le parole dell'assessore alla Casa e ai Lavori pubblici

Sulla vicenda è intervenuto anche l'assessore alla Casa e ai Lavori pubblici Gabriele Rabaiotti: "Per fortuna non è successo nulla di grave e in breve tempo tutti gli inquilini sono riusciti a rientrare in casa. Per le due famiglie rimaste fuori troveremo una nuova sistemazione nell'arco di qualche giorno, e fino a quel momento rimarranno ospiti in una struttura alberghiera", le sue parole.

