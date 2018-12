Incendio in azienda a Brescia nel 2017, arrestati i titolari

Due fratelli di 71 e 73 anni sono stati arrestati dalla polizia e si trovano ora agli arresti domiciliari con l’accusa di aver appiccato un incendio alla loro azienda, la Plexilab a Brescia, andata a fuoco il 18 gennaio 2017. Le indagini hanno permesso di scoprire che l’incendio sarebbe stato organizzato per incassare un premio assicurativo visto il periodo economico difficile che stava attraversando l’azienda. All’interno dell’edificio, in occasione dell’incendio, erano stipati grossi quantitativi di materiale plastico, in parte costituito dalle commesse non onorate da alcuni clienti, che avevano sprigionato in pochissimo tempo fiamme altissime. Si erano addirittura propagate a una vicina rivendita di auto, mandando a fuoco anche diverse macchine.