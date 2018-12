Milano, emergenza sfratti: in arrivo il patto tra proprietari e Comune

Il Comune di Milano vuole stringere un patto con i proprietari immobiliari per rilanciare il mercato e fronteggiare l'emergenza abitativa, soprattutto quella legata al fenomeno degli sfratti. Questo l'obiettivo del bando pubblico, che uscirà nelle prossime settimane, e di cui l'ente ha appena varato le linee guida.

Il progetto

L'amministrazione è alla ricerca di operatori del settore immobiliare interessati a rimettere in circolo alloggi e immobili di loro proprietà. Case e appartamenti saranno utilizzati, anche solo in maniera transitoria, per tamponare l'emergenza abitativa. In cambio i proprietari immobiliari otterranno un contributo economico, calcolato in base al canone concordato. Al progetto sarà possibile partecipare sia mettendo a disposizione intere abitazioni che singole stanze. Nel complesso, il Comune mette a disposizione un budget di circa 1.350.000 euro.

Gli obiettivi

"Lo scopo - spiega l'assessore alla Casa e Lavori pubblici Gabriele Rabaiotti - è riuscire a sbloccare, anche temporaneamente, il patrimonio immobiliare vuoto ed inutilizzato, specialmente quello delle grandi proprietà. Si tratta di un accordo transitorio di disponibilità con la garanzia di un ristoro economico che riteniamo interessante. Questo renderebbe Milano più capace di dare risposte alle famiglie, in particolare quelle che vengono sfrattate dal libero mercato perché non riescono più a pagare l'affitto".