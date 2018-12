Brescia, sub scomparso nel Lago di Garda: ricerche senza esito

Non hanno, al momento, dato risultati positivi le ricerche del sub di origine polacca, che sono in corso da questa notte a Limone sul Garda, comune della provincia di Brescia. L’uomo, che ha 50 anni, non è più riemerso dalle acque dopo l’immersione. Sembrerebbe che il sub avesse deciso di immergersi nel lago di Garda per inseguire un proprio record personale. L’immersione è avvenuta in un punto in cui la profondità del bacino raggiunge anche i trecento metri e questo rende più complicate le operazioni di ricerca, che si sono protratte, senza esito, per tutta la giornata di domenica 14 ottobre.