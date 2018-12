Smog, Milano: Sala invita a non accendere il riscaldamento

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala si rivolge nuovamente ai milanesi per ridurre l’inquinamento atmosferico: questa volta però non è un’ordinanza ma un appello, e non riguarda i mezzi di trasporto dei cittadini bensì le loro case, o meglio, le temperature che vi si registrano.



Giuseppe Sala ha annunciato che a Palazzo Marino, negli uffici comunali e nelle scuole il riscaldamento non verrà acceso il 15 di ottobre come tradizionalmente accade. Il Comune “darà per primo il buon esempio”, spiega Sala. “Quando la temperatura si abbasserà li accenderemo immediatamente", rassicura il sindaco.

"Abbiamo ancora 3mila edifici privati a gasolio in città, il pubblico in questo è più avanti”, continua il sindaco, “infatti dalla prossima stagione il Comune avrà riconvertito tutti i riscaldamenti a metano. Nella politica dell’amministrazione voglio che il tema ambientale sia forte, ma serve la collaborazione dei cittadini” conclude.