Picchiò anziana nel Varesotto, rigettata la perizia psichiatrica

Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Busto Arsizio, provincia di Varese, Piera Bossi, ha stabilito che Pardalian Caldarar, accusato dell’omicidio di un’anziana, verrà processato con rito abbreviato. Il GUP inoltre ha rigettato la richiesta, avanzata dal legale della difesa, di una perizia psichiatrica per l'imputato e di un accertamento da condursi sulle cause di morte della vittima, un’anziana di 84 anni.

Caldarar, romeno 27enne, aveva aggredito per strada a Busto Arsizio la donna e la sorella di lei, di 63 anni, colpendo la prima con un pugno e poi facendola rovinare a terra. Le due anziane stavano passeggiando per Corso Europa quando si sono imbattute nell’’uomo, in stato di ubriachezza e con precedenti penali per rissa. I fatti risalgono al novembre 2017. In seguito all’aggressione la più anziana delle sorelle era stata ricoverata in ospedale, dove è deceduta dopo quattro mesi.