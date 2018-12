Bancomat fatto esplodere nel Bergamasco: si pensa a ‘banda del botto’

La ‘banda del botto’ è entrata di nuovo in azione, la scorsa notte in provincia di Bergamo, facendo saltare in aria, con un ordigno artigianale, lo sportello bancomat della Banca Popolare di Sondrio, a Brembate.

Ingenti sono stati i danni causati dalla deflagrazione, avvertita in tutto l'abitato.

I precedenti al vaglio

Sull'episodio indagano i carabinieri di Treviglio, che stanno valutando eventuali collegamenti con gli analoghi furti avvenuti nella notte tra il 14 e il 15 settembre a Verdello e a San Paolo d'Argon, a una ventina di chilometri l'uno dall'altra. ll primo episodio, di cui si occupano i carabinieri di Bergamo, a San Paolo, avvenne attorno alle 2.30, alla filiale del Credito bergamasco (Banco Bpm). Il secondo, a Verdello, circa un’ora dopo. In quest'ultimo caso, i danni all'ufficio postale di via Marconi furono considerevoli.

In corso di quantificazione l'entità del denaro rubato la scorsa notte.