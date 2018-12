Incidenti stradali, donna investita da bus a Milano

Poco dopo le 6 di questa mattina, a Milano, una donna è stata investita da un bus, la linea 81 dell’Atm, nei pressi di via Lulli, all’angolo con via Porpora. La 52enne è stata subito soccorsa dal 118 e trasportata in codice giallo all’ospedale Policlinico. La donna non è in pericolo di vita. Secondo i primi accertamenti della polizia locale, la donna si trovava all’incrocio ed è stata investita dal bus mentre il mezzo stava svoltando verso destra.